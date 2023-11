Sie ist nicht nur energieautark, sie speist auch das öffentliche Netz: Die Rede ist von der deutschen Ortschaft Feldheim in der Stadt Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Dort leben 130 Einwohner, die mit Strom und Wärme aus direkt in ihrer Umgebung liegenden Anlagen versorgt werden: einem Windpark mit über 60 Anlagen, einer Biogasanlage, in der Gülle und Maissilagen verwertet werden, bevor sie aufs Feld kommen, und einem Holzhackschnitzel-Heizwerk.