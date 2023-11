Das Trinkwasser ist verschmutzt, Grundnahrungsmittel zu teuer und der Besuch einer Schule für viele Kinder und Jugendliche undenkbar. Sie müssen stattdessen auf Kaffeeplantagen oder mit Vieh arbeiten, um Geld für die Familie nach Hause zu bringen. Diese prekäre Situation herrscht in der Republik Guatemala in Lateinamerika. Doch was hat das mit der Südweststeiermark zu tun?