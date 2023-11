Ein Plus von 11,6 Prozent: Das fordert die Gewerkschaft bei den diesjährigen Lohn- und Gehaltsverhandlungen für die 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Metalltechnischen Industrie. Von einer Einigung mit der Arbeitgeberseite fehlt jedoch jede Spur. Zuletzt warf sie zwei Varianten in die Runde – ein Lohnplus von zehn Prozent sowie eine Einmalzahlung von 1500 Euro über zwei Jahre, bzw. eine Kombination aus 2,5 Prozent Plus, 100 Euro pro Monat als Fixbetrag sowie eine Einmalzahlung von 1050 Euro.