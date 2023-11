Warnstreiks: Ab Montag früh ruht die Arbeit für 11,6 Prozent mehr Lohn

Gewerkschaften ziehen Eskalationsschraube an: In über 400 Betrieben wird für dreistündige Warnstreiks die Arbeit niedergelegt. Wo und wann in der Steiermark und Kärnten gestreikt wird. Chefverhandler Binder in der ZIB 2: „Setzen alles daran, dass Teuerung abgegolten wird.“