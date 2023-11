Bis zum Wochenende hatten 16 Betriebe in Kärnten angekündigt, streiken zu wollen. Nun hat sich die Zahl bereits auf 22 Betriebe erhöht. „Die Steigerung zeigt, wie groß die Empörung ist“, sagt der Kärntner Landesgeschäftsführer der (Produktions-)Gewerkschaft Pro-Ge, Gernot Kleißner. Die Gewerkschaften wollen 11,6 Prozent mehr Lohn. Das Angebot der Arbeitgeber liegt weit darunter. Somit haben die Betriebe in der Metallindustrie ihre Drohung wahr gemacht und von Montag bis Mittwoch Warnstreiks anberaumt.

„Das muss ausgeglichen werden“

„Bei einer durchschnittlichen Inflation von knapp zehn Prozent, haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zehn Prozent weniger im Geldbörsel. Lohn und Gehalt sind also weniger wert geworden bzw. die Arbeitsleistung wird geringer entlohnt. Das muss ausgeglichen werden“, so Kleißner. Die 22 Metaller-Betriebe, die sich an den Betriebsversammlungen in Kärnten beteiligen, repräsentieren 4000 Arbeiter und 2000 Angestellte. Der nächste Verhandlungstermin der Metaller ist Donnerstag, der 9. November, zeitgleich mit dem Handel.