Jeder macht es – dennoch wird kaum darüber gesprochen. Nicht so in der Schmiedgasse 23 in Leibnitz. In dem ehemaligen Geschäftslokal dreht sich seit Kurzem alles ums Klogehen und wie sich der Umgang mit diesem elementaren menschlichen Bedürfnis im Laufe der letzten 2000 Jahre entwickelte. Dort, wo zuletzt ein Hundefriseur untergebracht war, hat das Kleine Sanitärmuseum eine neue Heimat gefunden.