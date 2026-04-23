Der Lions-Club Bad Radkersburg-Mureck beteiligte sich bereits zum zweiten Mal an der österreichweiten Sammelaktion vor Billa-Märkten. Kürzlich wurden Kundinnen und Kunden eingeladen, bei ihrem Einkauf haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für Bedürftige in der Region zu kaufen und diese anschließend zu spenden.

Hohe Spendenbereitschaft

Die Spendenbereitschaft war groß. „Die Hilfsbereitschaft war höher als erwartet. Alle Kundinnen und Kunden lobten die caritative Aktion in Mureck“, so Lions-Präsident Kurt Maitz. Insgesamt wurden mehr als eine Tonne Artikel gesammelt – von Teigwaren, Reis und Mehl über Babynahrung und Windeln bis hin zu Zahnpasta, Kämmen und Bürsten.

„Damit wurde der bereits beachtliche Vorjahreserfolg von Bad Radkersburg übertroffen. Die Artikel wurden abends im Lager der Pfarre Mureck deponiert und werden in den nächsten Tagen an bedürftige Menschen in der Region ausgegeben“, heißt es in der Aussendung des Lions Clubs Bad Radkersburg-Mureck.

Bürgermeister Klaus Strein spendete zudem 100 Euro und dankte dem Lions Club: „Ich finde die Aktion großartig. Vor allem kommt der Erlös unseren bedürftigen Gemeindebewohnern zugute.“