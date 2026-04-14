Kürzlich ging in der Sportmittelschule Feldbach das Lesefest über die Bühne. Kreative Lesespaziergängen, Schnitzeljagden oder ein Lesefrühstück förderten dabei die Freude am Lesen bei den Schülerinnen und Schüler.

Vorlesestunden, Erzähltheater und Aufführungen

Für Begeisterung sorgte die Autorin Christine Auer mit ihrer Buchreihe rund um „Kapitän Grimmbart” und einem lebendigen Erzähltheater bei den ersten Klassen. Auch die Theateraufführungen „König Drosselbart” der dritten Klassen und „Diamantenjagd” der vierten Klassen sowie Lesungen regionaler Ehrengäste, darunter die Nationalratsabgeordnete Agnes Totter oder Stadträtin Rosemarie Puchleitner, waren Teil des Programms.

Bereits im Vorfeld hatten die Schülerinnen und Schüler ihr Können beim Vorlesewettbewerb unter Beweis gestellt, dessen Siegerinnen und Sieger beim Fest prämiert wurden. „Das Lesefest zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig Lesen im Schulalltag gestaltet werden kann. Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Lehrerkollegium“, heißt es seitens der SMS Feldbach.