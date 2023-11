Das Vulkanland ist an der Grenze zum Burgenland, zu Ungarn und Slowenien von unterschiedlichen Kulturkreisen geprägt. Johann Schleich hat über 60 Jahre diesen Lebensraum mit den hier lebenden Menschen erforscht. In der Stadtbibliothek Feldbach hielt Schleich einen Vortrag, in dem er von Geologie, Vulkanismus, Besiedlungsgeschichte, Brauchtum, Hausbau und Feldbau, Volksmedizin, Sagen und besonderen Menschen erzählte.