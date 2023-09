Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal wollte am Montag gegen 13.30 Uhr mit seinem E-Bike den Bahnübergang der Radkersburger Bahn in der Hoffeldstraße in Mureck überqueren. Dabei hat der Mann offenbar eine aus Richtung Spielfeld herannahende Zuggarnitur übersehen. Der Radfahrer bremste zwar ab, kam nach Angaben der Polizei aber auf den Gleisen zum Stillstand. Der 29-jährige Triebwagenführer leitete sofort eine Notbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte aber nicht mehr verhindert werden.