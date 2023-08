Rund 2,5 Millionen Kilowattstunden an Wärmeenergie verbraucht Helmut Buchgraber mit seinem Betrieb PSO in Auersbach jährlich. Das entspricht rund 250.000 Liter Heizöl und wird seit Jahren mit Hackschnitzeln abgedeckt. Das Heizwerk versorgt auch den Ortsteil. 255.000 Kilowattstunden beträgt der Strombedarf. Kürzlich ist die Photovoltaik-Anlage mit Modulen an der Fassade der Produktionshalle - zusätzlich zu bereits bestehenden auf den Dachflächen - in Betrieb gegangen. "Damit erzeugen wir pro Jahr rechnerisch 260.000 Kilowattstunden Strom und sind damit auch da autark", ist Buchgraber stolz. "Wir sind ja ein sehr energieintensiver Betrieb."