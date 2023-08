Franz Kapper, Weinbauer und Altbürgermeister der ehemaligen Gemeinde Johnsdorf-Brunn, ist nach kurzer schwerer Krankheit überraschend verstorben. Er stand im 80. Lebensjahr. Am 19. Februar 1944 in Brunn bei Fehring geboren, wuchs er dort in schwierigen Zeiten auf. Er besuchte die Volksschule und die Hauptschule und war ein sehr guter Schüler. Im Alter von 13 Jahren verlor er seine Mutter. Den Wunsch, einen Beruf zu erlernen, konnte er sich nicht erfüllen. Er musste zu Hause in der Landwirtschaft mithelfen. Mit 16 Jahren hatte Kapper einen schweren Verkehrsunfall.