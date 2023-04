Trotz aller Dramatik hatte ein Lenker in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Südoststeiermark offenbar noch Glück im Unglück: Wie die Polizei berichtet, war gegen 2.20 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße Bierbaumkogelweg von Krusdorf kommend in Richtung Osten unterwegs. "In einer Linkskurve geriet laut Angaben des 23-Jährigen ein entgegenkommender Pkw wegen eines Wildwechsels auf die linke Fahrbahnhälfte. Beim Auslenken seines Fahrzeuges kam der 23-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer betonierten Bacheinfassung", heißt es seitens der Polizei.

Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam auf der Fahrseite zu liegen. Der 23-Jährige wurde von Passanten aus dem Fahrzeug gerettet und mit leichten Verletzungen von der Rettung in das LKH Feldbach eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehren Feldbach und Krusdorf standen mit neun Kräften und einem Kranwagen im Bergeeinsatz.