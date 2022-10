173 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen die Loidl-Werke in St. Stefan im Rosental. Somit sind sie in der Region ein bedeutender Arbeitgeber. Seit der Standort 2018 von der Villacher Marcher Gruppe übernommen worden war, geriet das Fleischwerk, das auf Salami und Rohwurst spezialisiert ist, zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen.