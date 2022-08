Wenn in Dirnbach (Gemeinde Straden) die Sirene schrillt, leert sich das Hause Matzhold – ein Großteil der Familie rückt aus. Johannes (Bereichsfeuerwehrkommandant in Feldbach), Tochter Jasmina und Schwiegersohn Michael Neuhold sind zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Früher ist auch Josef Senior ausgerückt, Johannes Matzholds Vater ist aber mittlerweile in "Feuerwehr-Pension".