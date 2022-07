Erster Discgolf Parcours

In Auersbach mit der Frisbeescheibe zum Hole in One

In der vergangenen Woche wurde im Feldbacher Ortsteil Auersbach „Die Wies’n“ eröffnet. Eine Sport- und Freizeitanlage inklusive einer, in der Südoststeiermark einzigartigen Disc-Golf-Anlage.