Schlossfest am 23. Juli

In Poppendorf wird wieder gefeiert - und das nicht zum letzten Mal

Der Verein "Leben am Land" lädt am Samstag zum fünften Mal zum Schlossfest in Poppendorf - inklusive Musik, Kulinarik und Kinderprogramm. Entgegen Gerüchten im Ort wird das Fest nicht zum letzten Mal stattfinden.