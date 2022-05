SPÖ-Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner erzählt, was die von ihr mitbegründete Initiative „Steiermark hilft“ unglaublich schnell und ehrenamtlich auf die Beine gestellt hat: „Wir haben Wohnungen aufbereitet, möbliert und eingerichtet. Jetzt geht es darum, Arztbesuche, Schulbesuche, den Kindergarten zu organisieren und die täglichen Sorgen zu bewältigen. Aber natürlich auch Gemeinschaft zu ermöglichen.“ Genau eine solche Möglichkeit bot das ukrainische Picknick beim Kulturhaus Johnsdorf-Brunn, das am Sonntag in Fehring stattfand.