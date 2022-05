Mehr als 3500 Unterschriften erreichte im Vorjahr eine Petition gegen einen Mastgeflügelbetrieb in Trofaiach. Eine von einem unmittelbaren Anrainer ins Leben gerufene Online-Petition gegen einen geplanten Bio-Betrieb im Ortsteil Brunn der Gemeinde Fehring gründelt noch bei rund 60 Unterschriften (Stand, 9. Mai). Der Acker des Initiators grenzt direkt an das Freiland an, auf dem die Ställe für 28.000 Hühner gebaut werden soll. Seinen Namen will er – im Sinne des harmonischen Zusammenlebens – nicht in der Zeitung lesen.