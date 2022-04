„Wenn es um das Tierwohl geht, hat man hier fast Hotelverhältnisse“, verspricht Landwirt Anton Reicher. Er versuchte in den letzten Monaten eine Baubewilligung für einen Bio-Hühnermastbetrieb mit insgesamt 28.800 Mastplätzen zu bekommen. Am 17. Mai kommt es zur Bauverhandlung auf dem vorgesehenen Baugrundstück in Brunn. Dabei dürfte es durchaus emotional werden.