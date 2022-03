Johanna Monschein ist seit Anfang März als Community Nurse, also Gemeindeschwester, in Bad Gleichenberg und St. Anna am Aigen tätig. Sie hilft etwa bei Anträgen weiter, erklärt medizinische Hilfsmittel oder macht Hausbesuche. "Ich will den Leuten helfen", sagt sie.

Johanna Monschein in ihrem neuen Büro im ehemaligen Gemeindeamt von Trautmannsdorf in Bad Gleichenberg © Katharina Siuka

In Bad Gleichenberg und St. Anna am Aigen hat sie ihre Arbeit bereits aufgenommen, in anderen Teilen der Südoststeiermark steht sie noch in den Startlöchern: Die Rede ist von einer Community Nurse. Sie soll auf Gemeindeebene niederschwellig und bevölkerungsnah in gesundheitlichen Angelegenheiten weiterhelfen. In Fall von Bad Gleichenberg und St. Anna am Aigen übernimmt das Johanna Monschein. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin hat mit Anfang März die Rolle der Community Nurse übernommen.