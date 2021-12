Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Nach dem dreiwöchigen Lockdown öffneten Handelsbetriebe und körpernahe Dienstleister auch in der Südoststeiermark wieder ihre Tore. Stimmungsmäßig befindet man sich zwischen Zweckoptimismus und Ärger.

Lokalaugenschein in Feldbach

Filialleiterin Rosemarie Jörger ist mit dem ersten Tag nach dem vierten Lockdown zufrieden © Jakob Illek

Hier und da ragt ein Heck auf die Fahrbahn. Schneehaufen aus der Vorwoche lassen die Parkflächen vor der Liebmarkt-Filiale in Feldbach schrumpfen. Die Suche nach einem der begehrten Abstellplätze erleichtert das nicht. Am Montagvormittag herrscht hier wieder Vollbetrieb, in den Gängen des Baumarktes tummelt es sich. Der Lockdown ist zumindest für Geimpfte wieder vorbei. Handelsbetriebe und körpernahe Dienstleister dürfen mit dem 13. Dezember wieder aufsperren. Gerade rechtzeitig, um die wirtschaftliche Kurve vielleicht doch noch zu kratzen.