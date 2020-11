Facebook

Eröffnung des neues Gebäudes mit Hilfswerkgeschäftsführer Gerald Mussnig (2.v.l.), Fachbereichsleiterin Andrea Descovich (3.v.r.), Teamleiterinnen Sigrid Lugitsch (3.v.l.) und Andrea Wohlfahrter, Bürgermeister Josef Ober und Johann Hartinger als Vertreter des Sozialhilfeverbandes © Helmut Steiner

Beginnend 1992 in Feldbach wurden die Psychosozialen Versorgungsangebote in der Region ständig erweitert. Nun ist in Feldbach ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt worden. In der Lugitschstraße hat das Hilfswerk Steiermark für Teile seiner psychosozialen Dienst in knapp zehn Monaten Bauzeit ein neues Gebäude errichtet. Feldbach habe damit Einrichtungen, die es sonst in der Oststeiermark nicht gibt, betonte Hilfswerk-Geschäftsführer Gerald Mussnig bei der Eröffnung im ganz kleinen Rahmen. Das gehe vom Kinder - und Jugendpsychiatrisches Zentrum bis zur gerontopsychiatrischen Betreuung (Sopha). "Die Oststeiermark ist unterversorgt. Die Eröffnung in Feldbach könnte ein Startschuss für andere Regionen sein", hoffte Mussnig.