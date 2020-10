Wegen Platzmangels: Evangelische Kirche feiert den Gottesdienst am Reformationstag in der Stadtpfarrkirche in Feldbach.

Die Stadtpfarrkirche Feldbach umfasst etwa 1000 Quadratmeter © Verena Gangl

Am 31. Oktober feiern die evangelischen Christen in Österreich den Reformationstag. Das Fest erinnert an die Reformation der Kirche durch Martin Luther. Silvia Kamanova, evangelische Pfarrerin in Feldbach, erwartet, dass deshalb zum Gottesdienst mehr Menschen kommen werden als unter dem Jahr.