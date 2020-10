Ab Mitte November will die Schuldnerberatung Steiermark wöchentlich in Feldbach beraten. Der Grund für die Ausweitung auf die Region ist ein größerer Informations- und Beratungsbedarf. Beraten wird künftig in der Arbeiterkammer in Feldbach.

Die Schuldnerberatung Steiermark weitet ihr Beratungsangebot vor Ort aus © adobe/fotolia

Die Schuldnerberatung Steiermark will künftig ihr Angebot in den steirischen Regionen ausbauen. "Wir gehen davon aus, dass es einen deutlich größeren Informations- und Beratungsbedarf gibt", sagt Geschäftsführer Christof Lösch. So gibt es ein "deutliches Plus an Beratungsgesprächen" - bedingt durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen.