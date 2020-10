Facebook

Robert Trummer (SPÖ-Vizebürgermeister) am Oedterbach © SPÖ

Infolge der heftigen Unwetter im August wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Feldbach das Thema Hochwasserschutz bereits hitzig diskutiert. Es geht dabei um den Oedterbach in der ehemaligen Gemeinde Mühldorf. Bürgermeister Josef Ober (ÖVP) stellte Sofortmaßnahmen in Aussicht und sprach sich für ein Rückhaltebecken aus. Es soll Gespräche mit den Grundeigentümern geben.