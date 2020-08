Kleine Zeitung +

Mit Druckluftpistole hantiert Polizei beendete Drogen- und Alkoholparty in Gnas

Wie erst am Montag bekannt wurde, feierten mehrere Personen bereits am Samstagabend eine Alkohol- und Drogenparty am Bahnhof in Gnas. Eine Person schoss mit einer Druckluftpistole auf einen Baum - der 22-Jährige wurde angezeigt.