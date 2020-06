Facebook

Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht © Jürgen Fuchs

Eine 39 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark wollte am Samstag gegen elf Uhr in Studenzen (Gemeinde Kirchberg an der Raab) mit ihrem Pkw unmittelbar an der Landesstraße 305 bei einem Wohnhaus einparken. Dazu hielt sie ihr Fahrzeug auf der Landesstraße an und schob zurück. Zeitgleich war ein 74-jähriger Südoststeirer mit seinem Motorrad in diesem Bereich unterwegs.