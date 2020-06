Facebook

Andrea Meyer, Michael Mehsner und Bürgermeister Josef Ober präsentierten den Literaturwettbewerb © Helmut Steiner

Es ist bei jedem Goldfund dasselbe. Ob daraus ein Goldrausch entsteht, das hängt ganz davon ab, wie viele sich davon in seinen Bann ziehen lassen. Das war in Kalifornien Mitte des 19. Jahrhunderts so und am Klondike 50 Jahre später nicht anders.

Nun wird auch in Feldbach nach Gold geschürft. Aber dort will man ausdrücklich keine Glücksritter anlocken. Denn es geht um literarische Nuggets. Gefragt sind Menschen mit einem Händchen fürs Schreiben und mit einer poetischen Ader. Die Stadt Feldbach schreibt nämlich zum fünften Mal den Literaturwettbewerb um den Literaturpreis der Stadt Feldbach aus und das Thema lautet: „Gold“. Da hofft der Feldbacher Kulturreferent und Stadtamtsdirektor Michael Mehsner auf eine große Teilnehmerzahl, oder – in anderen Worten – einen literarischen Goldrausch.