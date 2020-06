Facebook

Die TAU-Winzer präsentieren sich und ihre edlen Tropfen in einem neuen Design © Thomas Plauder

Seit 2007 gibt es in Tieschen die Gruppierung der TAU-Winzer. Trotz Coronakrise waren die elf Weinbauern nicht untätig und so präsentierte man anlässlich des Verkaufsstarts des neuen Jahrganges am Pfingstmontag einige Neuigkeiten. „Mit dem neuen Jahrgang haben wir ein neues Design und eine neue Marketinglinie“, verrät Obmann Patrick Altenbacher, „wir legen in Zukunft viel Wert auf die Herkunft des Weins“.