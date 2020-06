Am Wochenende kam ein Auto in Kirchberg an der Raab von der Straße ab und landete im Schauraum eines Unternehmens. Der Südoststeirer, der den Wagen lenkte, blieb unverletzt.

Das Auto durchbrach einen Zaun und landete in einem Schauraum © FF Kirchberg an der Raab (2)

In Kirchberg an der Raab war in der Nacht auf Samstag ein Pkw in Richtung Feldbach unterwegs - vor Berndorf kam der Wagen plötzlich von der Fahrbahn ab. "Das Auto ist durch einen Eisenzaun gefahren und in einem Schauraum gelandet", schildert Einsatzleiter Wolfgang Dirnbauer, Kommandant der Feuerwehr Kirchberg an der Raab.