Im Frühverkehr kam es am Montag, dem 25. Mai, im Industriegebiet von Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Der Unfall erreignete sich im Kreuzungsbereich der L201 mit der L248. © FF Kirchberg

Um kurz nach sieben Uhr in der Früh heulten am Montag, dem 25. Mai, in Berndorf, Kirchberg an der Raab und in Rohr die Sirenen. T10 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person lautete das Alarmstichwort.