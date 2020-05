Kleine Zeitung +

Unfall in Edelsbach Lenker übersah beim Einbiegen in Landesstraße herannahendes Auto

Schwerer Sachschaden entstand am Dienstag am Vormittag bei einem Unfall in Edelsbach: Ein Südoststeirer hatte das Auto eines Weizers übersehen und krachte in das Fahrzeug. Beide erlitten leichte Verletzungen.