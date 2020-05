Walter und Manfred Schuster vom Cafe Oswald in Mureck freuen sich über die ersten Gäste. Fürs Frühstück gab es am Eröffnungstag schon Reservierungen für sechs Tische.

Walter Schuster, Cafe Oswald in Mureck © Walter Schmidbauer

Pünktlich um 7.30 Uhr öffnete Walter Schuster das beliebte Cafe Oswald in Mureck, das er gemeinsam mit seinem Bruder Manfred führt. Im Eingangsbereich sind die neuen Regeln für Gastronomie angebracht. Auch ein Tisch mit Desinfektionsmitteln steht bereit. Vom Platz her hat Schuster nach den neuen Regeln einen Gästetisch verloren. „Wir begleiten den Gast zum Tisch und klären wenn notwendig über die neuen Regeln auf“, erklärt Schuster. „Wir sind positiv eingestellt und motiviert. Die Gäste freuen sich schon“, fügt er an. Am Eröffnungstag sind bereits sechs Tische für Frühstück reserviert.