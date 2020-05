Facebook

Zu finden ist das Regionalbüro in Feldbach am Hauptplatz 10 © Katharina Siuka

Um ihre Kunden und ihre Mitarbeiter in der Coronakrise zu schützen, hielt die Kleine Zeitung in den vergangenen Wochen ihre insgesamt neun Regionalbüros in den steirischen Bezirken geschlossen. Für Anliegen unserer großen Leserfamilie waren Mitarbeiter aber in allen Bereichen durchgehend telefonisch erreichbar.