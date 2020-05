Facebook

Harald Fuchs war auch im Kriseninterventionsteam Steiermark sehr engagiert tätig © Helmut Steiner

Harald Fuchs, langjähriger SPÖ-Bürgermeister von Trautmannsdorf und Polizeibeamter, ist am 1. Mai völlig überraschend im Alter von 50 Jahren verstorben. Harald Fuchs machte auf mehreren Polizeiinspektionen Dienst - zuletzt in Riegersburg. In den vergangenen zwei Jahren war er als Lehrer im Bildungszentrum Graz (BSZ Graz) des Innenministeriums in der Polizeigrundausbildung tätig. Er ging in dieser Arbeit auf und war dort sehr beliebt.