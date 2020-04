Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der Nacht auf Donnerstag kam ein Lenker mit dem Auto von einer Gemeindestraße in Eichkögl ab. Er war alkoholisiert, blieb aber unverletzt.

In der Nacht auf Donnerstag krachte es in Eichkögl (Sujetbild) © Stefan Körber - stock.adobe.com

Mittwoch in der Nacht um etwa 23.30 Uhr war ein junger Südoststeirer mit einem Pkw unterwegs. Auf einer Gemeindestraße in Mitterfladnitz (Gemeinde Eichkögl) fuhr er in einer Kurve gerade aus und kam von der Straße ab. Der Lenker (Jahrgang 1999) fuhr dabei einen Strommasten und zwei kleine Apfelbäume nieder.