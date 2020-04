Facebook

Füllen des Pools mit einem Gartenschlauch © (c) David Büttner - stock.adobe.com (David Buettner)

Die Sonne strahlt vom Himmel, die Temperaturen steigen. Es ist wieder die Zeit gekommen, wo die Swimmingpools gefüllt werden und sich die kleinen Zeiger in den Wasserzählern schnell drehen. So schnell, dass sie in manchen Gemeinden die Kapazität der Wasserversorgung an ihre Grenzen bringen. Vor allem dann, wenn viele gleichzeitig, den Wasserhahn aufdrehen. In St. Anna am Aigen muss daher heuer erstmals "zwingend" mit den Wassermeistern der Gemeinde Kontakt aufgenommen werden, ehe man mit dem Befüllen beginnt, beziehungsweise ein Termin vereinbart werden. In einem Rundschreiben an alle Haushalte, das die Bürger auch zu den Maßnahmen der Gemeinde in Sachen Coronavirus informiert, wurde das mitgeteilt. "Die Wasserversorgung ist zwar nicht zusammengebrochen. Aber es war zweimal schon knapp", begründet Bürgermeister Johannes Weidinger die Maßnahme.