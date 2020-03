Kleine Zeitung +

Südoststeiermark Corona stellt Aktive Tierhilfe Assisi und Arte Noah vor Probleme

Die traditionelle Kunstausstellung, mit der "Arte Noah - Kunst hilft Tieren in Not" Spendengelder lukriert, muss verschoben werden, die "Aktive Tierhilfe Assisi" in Klöch kann keine Tiere vermitteln: Das Coronavirus bereitet auch dem regionalen Tierschutz Sorgen.