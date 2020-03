Direktvermarkter in der Region dürfen sich über eine große Nachfrage nach ihren Lebensmitteln freuen: von Eiern über Fleischprodukte und Milch bis zu Nudeln. Und es gibt auch bereits die "Buschenschank-Jause TO GO".

Rupert Gsöls vor seinem 24-Stunden-Selbstbedienungsladen © Helmut Steiner

Seit einigen Jahren gibt es den 24-Stunden Hofladen der Familie Gsöls mit Selbstbedienung in Raabau direkt an der Landesstraße. Ist die Nachfrage jetzt in der Coronakrise gestiegen? Was für eine Frage.

"Natürlich - und wie", sagt Rupert Gsöls. Ein kleiner Rundblick bestätigt das. Ein Auto steht auf dem Parkplatz, das nächste biegt gerade ein und gegenüber beim ehemaligen Gemeindeamt stellt gerade ein weiterer Kunde seinen Pkw ab.

Eine Anweisung an der Eingangstür des Hofladens verweist darauf, nur einzeln einzutreten. Drinnen steht natürlich auch ein Desinfektionsmittel für die Hände bereit.