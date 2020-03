Facebook

Der Sattelschlepper konnte weder vor noch zurück © Günther Scherr

In eine missliche Lage geriet ein Lkw-Lenker aus Tschechien am Donnerstag am Vormittag in St. Stefan im Rosental. Der Fahrer war mit seinem Schwerfahrzeug auf der Suche nach der Firma Loidl. Im Bereich des Spar-Marktes Riedl versuchte er umzudrehen.