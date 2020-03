Facebook

Das Rote Kreuz brachte die verletzte Fußgängerin ins LKH Feldbach © Jürgen Fuchs

Gleich zwei Einsätze kurz hintereinander gab es in Feldbach für die Blaulichtorganisationen am Mittwoch in der Früh. Feuerwehr Feldbach und Polizei wurden um 8.30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Schillerstraße/Bismarckstraße gerufen. Zwei Pkw waren dort kollidiert. Es wurde niemand verletzt, aber den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.