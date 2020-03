Die Gemeinderatssitzung Ende Februar musste abgebrochen werden - zu wenige Gemeinderäte waren da. Am Montag, dem 9. Februar, wird die Sitzung wiederholt. Wieder könnte der Flächenwidmungsplan Thema sein. Dazu gibt es auch einen Leserbrief.

In Bad Radkersburg wird es am Montag am Abend wieder spannend: Kann die Gemeinderatssitzung diesmal stattfinden? © Verena Gangl

Neuer Termin, neuer Anlauf: Am Montag, dem 9. März um 18.30 Uhr, wird in Bad Radkersburg die Gemeinderatssitzung von Ende Februar wiederholt. Diese musste abbgebrochen werden - zu wenige Mandatare waren erschienen, der Gemeinderat war also nicht beschlussfähig.