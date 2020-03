Im Feldbacher Modehaus Roth eröffnete am Donnerstag, 5. März, eine eigene Abteilung der spanischen Modekette "Mango".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtrat Christian Ortauf , Bürgermeister Josef Ober, Inhaber Ferdinand Roth, die beiden Geschäftsführer Katrin Roth und Rainer Rauch sowie Hausleiterin Manuela Puntigam eröffnten die neue Mango-Abteilung. © Thomas Plauder

Anfang Februar hatten Plakate mit dem Schriftzug "Mango demnächst auch in Feldbach" für Rätselraten in der Südoststeiermark gesorgt. Die Kleine Zeitung hat das Geheimnis damals gelüftet. Urheber der Plakate war das Modehaus Roth in Feldbach.