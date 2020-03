Kirchberg an der Raab

"Kirchberg vital" widmet sich heuer dem "Leben im Wandel" von Mensch und Umwelt © (c) Florian Obholzer

Dem Wandel und wie man lernen kann, damit umzugehen, widmet sich das Jahresprogramm von "Kirchberg vital". "Es wandelt sich derzeit sehr viel", begründet Projektsprecher Walter Bechter die Motivation für das Jahresthema "Leben im Wandel". Der Allgemeinmediziner Peter Gungl sieht einen wesentlichen Aspekt in der Frage, wie man den Wandel bewältigen kann. "Es kommen ja immer wieder unvorhergesehene Dinge an uns heran", betont Gungl und verweist - ohne sie ausdrücklich zu nennen - auf die aktuelle Situation mit dem Coronavirus. "Es geht darum, Menschen für deren Bewältigung fit zu machen und ihnen zu erklären, dass Verwandlungen natürliche Vorgänge sind. Das muss nicht alles sofort immer auf eine professionelle Schiene gesetzt werden", erläutert Gungl. Bürgermeister Helmut Ofner schlägt in dieselbe Kerbe. Es sei wichtig, dass die Bürger den Hauptteil übernehmen und dass nicht nur vorgegeben wird.