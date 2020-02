Facebook

Vorstellung der Bauprojekte am Anfang des noch fehlenden Radwegstücks © Helmut Steiner

Der Bach, der durch Leitersdorf fließt, ist unscheinbar. Aber der Kauzigrabenbach hat ein großes Einzugsgebiet, das am Mühldorfer Steinberg beginnt. Bei Starkregen - etwa im Zuge von Gewittern - kommt es dadurch in Leitersdorf immer wieder zu Überflutungen, so Feldbachs Bürgermeister Josef Ober. Betroffen sind die Komm-Halle und die Sportanlagen. Achim Konrad, Leiter der Abteilung Tiefbau der Stadtgemeinde, illustriert es mit einem Beispiel: "Es kann sein, dass in Leitersdorf kein Tropfen fällt, dass es aber hinten in Edersgraben regnet und dann eine massive Flutwelle daherkommt."