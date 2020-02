Faschingssitzung Heute laden die Kirchberger Narren zu ihrer letzten Sitzung

Facebook

Die Kirchberger Narren bitten am Montag zur ihrer dritten und letzten Faschingssitzung © Julia Schuster

Zum 33. Mal findet in der Sport- und Kulturhalle in Kirchberg an der Raab die Faschingssitzung der Kirchberger Faschingsgilde statt. Mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm sorgten die Narren bereits am Freitag und am Samstag für einen Angriff auf die Lachmuskeln. Dabei waren die Gardemädchen mit ihrem spektakulären Showtanz ein besonderer Höhepunkt. Am heutigen Montag, dem 24. Februar, findet ab 19.30 Uhr die dritte und damit letzte Sitzung der Kirchberger statt.