In St. Stefan im Rosental wurden die Innovationspreise des Steirischen Vulkanlandes in der Kategorie Handwerk verliehen.

Die Preisträger des Innovationspreises in der Kategorie Handwerk mit Vertretern des Vulkanlandes © Vulkanland

In der Rosenhalle in St. Stefan/R. ging die Würdigung der besten Innovationen in der Kategorie Handwerk über die Bühne. Der Innovationspreis wurde für die Entwicklung eines klimafreundlichen Breitscharhobels für den Ackerbau vergeben, für den selbst eine Bearbeitungsgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde kein Problem ist. Sein Erfinder ist Michael Prassl aus Lödersdorf. Klimaschützendes, fotovoltaikgeführtes Laden von Elektrofahrzeugen wird mit „NRGkick Connect“ zum Kinderspiel. DiniTech in St. Stefan im Rosental hat diese Ladeeinheit entwickelt und ist damit international erfolgreich. Dafür gab es den zweiten Preis. Das rasch wachsende Unternehmen holte bereits 2018 den Hauptpreis.