Im Rahmen des Neujahrsempfangs in Feldbach kündigte Bürgermeister Josef Ober (ÖV) an, dass er bei der Gemeinderatswahl wieder als Spitzenkandidat antritt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Ober tritt in Feldbach noch einmal als Bürgermeisterkandidat für die ÖVP an © Helmut Steiner

Man hatte es erwartet. Doch Feldbachs Bürgermeister Josef Ober hatte sich Zeit damit gelassen. Aber nun ist es offiziell: "Ich mache es noch einmal", verkündete Ober am Ende seiner Rede beim Neujahrsempfang im Feldbacher Zentrum. Ober wird in Feldbach wieder als Spitzenkandidat der ÖVP bei der Gemeinderatswahl am 22. März antreten. "Ich habe meine Frau überreden können", verriet Ober. Zugleich rief er den 1. März als Beginn des Wahlkampfes aus: "Drei Wochen reichen."