Die Frau dürfte beim Einbiegen in den Kreuzungsbereich ein Auto übersehen haben. Sie und ihr Beifahrer wurden ins LKH eingeliefert.

Unfall auf der B 68, die Feuerwehren Gniebing und Feldbach mussten eine Frau aus ihrem Pkw befreien © FF Gniebing

Am Dienstag am Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, passierte in Feldbach im Kreuzungsbereich der B 68 und der B 68a auf Höhe des Lärmschutztunnels ein Unfall. Ersten Informationen der Polizei zufolge wollte eine Pkw-Lenkerin von der B 68 auf die Umfahrung einfahren. Dabei dürfte sie ein von links kommendes Auto übersehen haben. Das wurde von einem Mann gelenkt.